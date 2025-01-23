Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden mühendis Alp Mercan, Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitiren 24 yaşındaki makine mühendisi Alp Mercan, Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camii’nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mercan’ın yakınları katıldı.
Kaynak: iha