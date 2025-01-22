Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Eray Bağcı, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangın faciasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Eray Bağcı’nın cenazesi Ankara’ya getirildi. Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından Bağcı’nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Bağcı’nın acılı ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
Eray Bağcı’nın arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gittiği öğrenildi.