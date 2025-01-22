Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan, İstanbul’da son yolculuklarına uğurlandı. Seha Müge Turan’ın eski gazeteci olduğu öğrenilirken, yangın esnasında eşini arayıp "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği öğrenildi.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) için İstanbul’da Kilyos Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve kızının sevenleri katıldı. Tören sırasında gözyaşlarına boğulan baba Tolga Turan’ın kızı Eylül’ü (19) öperek güç almaya çalıştığı görüldü. Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan’ın cenazeleri, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Seha Müge Turan’ın eski gazeteci olduğu ortaya çıktı

Seha Müge Turan’ın eski gazeteci olduğu ve evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi. İngiltere’de üniversitede okuyan Eylül Turan ile babası Tolga Turan’ın İstanbul’da kaldığı, talihsiz anne ve diğer kızları Alya’nın ise komşularıyla beraber tatile gittiği öğrenildi. Otelin 7. katında 7002 numaralı odada kalan anne ve kızının yangın esnasında dumandan etkilendiği, eşi Tolga Turan’ı arayan Seha Müge Turan’ın "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği ortaya çıktı. Baba Turan’ın facianın yaşandığı otele gittiğinde eşi ve kızının cansız bedeni ile karşılaştığı öğrenildi.

"Müge’yi çok severdim"

Cenazeye katılan Pınar Nilgül Kutsal, "Küçük bir kızdı. Ben anneannesinin arkadaşıyım. O anneanne mahvolmuştur. En çok ona üzülüyorum. Onlar için neler yaptılar. Çok iyi yetiştirmeye çalıştılar. Bu ülkeye çok iyi bir evlat vereceklerdi ama kısmet olmadı. Anneanne ile 2 gün önce görüştüm. Allah gittikleri yerlerde rahat ettirsin. Kim gittiyse ruhları şad olsun. Müge’yi çok severdim. Çok cici bir kızdı. Ufaklık elime doğduğu için onu iyi biliyorum, 14 yaşındaydı. Büyük kızı İngiltere’de üniversite okuyordu. O Allah’tan gitmek istememiş. Baba çalışıyor, işi var. İkisi gitmişler" dedi.

"Gazeteciydi, çocukları olduktan sonra mesleği bıraktı"

Aile dostu Bahar Ödül, "Çok eski dostlarıyız. Alya’nın bebekliğini, Eylül’ün çocukluğunu biliyoruz. Gazeteciydi, TRT’de görev yaptığını biliyoruz. Çocukları olduktan sonra mesleği bırakmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

"Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz, yanıyoruz"

Muhtar Cem Şaik, "Tolga Bey benim çok samimi olduğum ahbabım. Pazar günü eşi ve küçük kızı tatil olduğu için otele gittiler. Ama maalesef bu olay yaşandı. Eşi yangın olduğu sırada Tolga Bey’i aramış, ’Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz. Yanıyoruz’ diyor. Tolga Bey buradan otele gidiyor. Telefonla devamlı aradığında ulaşamamış. Dumandan etkilenip yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı.