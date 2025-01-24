Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bolu’da yaşanan otel yangınının ardından turizm güvenliği için seferberlik başlatıldığını belirterek, “Bolu’daki olayın acısı son derece derin. Bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Başkan Akın, otel ve turistik tesislerin güvenlik durumunu titizlikle incelemek üzere tüm ekiplere talimat verdi. Yaptığı açıklamada Bolu’da yaşanan facianın acılarının derin olduğunu belirten Başkan Akın, “Tabii bu konunun iyice irdelenmesi de çok önemli. Biz de Balıkesir olarak çok büyük bir sahil kesimine sahibiz. Çok sayıda otellerimiz ve turistik tesislerimiz var. Ben belediye başkanı seçildiğim dönemde ilk verdiğim talimatlardan biri, otellerin bu konulardaki aldıkları tedbirlerin incelenmesine yönelikti. Tabii bu konuda önümüzdeki süreçte de ruhsat almak isteyen otel ve konaklama tesislerine ait başvuruları çok iyi değerlendiriyoruz. Çünkü yeni verilecek ruhsatlarda itfaiyemizin sorumluluğu da var. Zira yangın merdivenleri başta olmak üzere olması gereken kurallara harfiyen uygulanabilmesi için yetkili arkadaşlarımızı devamlı uyarıyoruz. Tabii aynı zamanda kontrol, denetim gibi mekanizmaların da kusursuz olarak sağlanması çok önemli. Bu konuyla ilgili de tüm ekip arkadaşlarıma bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ancak bazı bölgelerimizdeki turistik tesisler Turizm Bakanlığı’na bağlı. Bu turistik tesislerde de alınan önlemleri önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili de bakanlıktan gelen talepleri de yerine getirebilmek adına tüm ekip arkadaşlarımla birlikte titizlikle çalışıyoruz” dedi.

“Tüm otellerde kapsamlı bir denetim süreci başlattık”

Balıkesir’in büyük bir sahil kesimine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Akın, “Misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla otellerin yangın merdivenleri ve diğer güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi hususunda itfaiye ekiplerimiz sürekli olarak uyarılacak” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun yaklaştığını belirten Akın, “Tüm otellerde kapsamlı bir denetim süreci başlattık. Geçmişe dönük tarama yapılması konusunda da talimat verdim. Yetkili arkadaşlarım, bizim bu süreçte belediye olarak turistik tesislerimize verdiğimiz belgelerde herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Ama ben yine de geçmişe yönelik taramaların yapılmasına ait kontrollerin hassasiyetle yapılması talimatını verdim. Bu konuda hem geçmişe yönelik hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bu konularda çok ama çok sıkı takip halindeyiz” diye konuştu.

“Halka ve misafirlere güvenli bir tatil sunma adına kararlıyız”

Balıkesir’in doğal güzellikleri ve turistik cazibesinin korunması adına alınan bu önlemler sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin kendilerini güvende hissetmelerini hedeflediklerini, bu süreçte sıkı bir şekilde çalışacaklarını belirten Başkan Ahmet Akın, halka ve misafirlere güvenli bir tatil sunma adına kararlı olduklarının altını çizdi.