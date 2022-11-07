Bolu’da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir’de defnedildi.

Bolu’da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir’de defnedildi.

Boztepe ilçesi Yenimahalle Camii’nde son yolcuklarına uğurlanan Dursun Çakmak (46) ve Kadriye Çakmak’ın (37) cenaze namazına; Boztepe Kaymakamı Nurettin Yavuz, CHP Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çakmak ailesi üyeleri, cenaze namazı öncesinde taziyeleri cami avlusunda aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak çifti, Boztepe ilçe merkezindeki Şehit Yasin Gevrek Mezarlığına defnedildi.

3 çocukları olduğu öğrenilen Dursun ve Kadriye Çakmak’ın, geçen hafta Boztepe’ye yakınlarını ziyaret için geldikleri, Kocaeli’ye dönüş yolunda otobüs kazasının yaşandığı öğrenildi.