Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak ölen 26 yaşındaki Şevval Şahin’in en son doğum gününde arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlamadaki görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu’daki otel yangını esnasında babası Erdal Şahin’i görüntülü telefonla aradıktan sonra 12. kattan atlayan ve ağır yaralanan Şevval Şahin, Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Memleketi Bartın’da son yolculuğuna uğurlanan Şevval Şahin’in son doğum gününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Antalya’da çekilen görüntülerde, Şevval’in arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle oldukça neşeli olduğu görüldü. 26 Eylül 1998 doğumlu olan Şevval’in yaklaşık 3.5 ay önce Antalya’da çalıştığı ve çekilen görüntülerden birkaç gün sonra ise Bartın’a geldiği öğrenildi. Yaklaşık 2 ay da Bartın’da ailesinin yanında çalışan Şevval’in 1.5 ay öncesinde de Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yanan otelde garson olarak çalışmaya başladığı belirtildi.