ADANA (İHA) – Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden Adanalı Doğan ailesi toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde çıkan yangın 78 kişiyi hayattan kopardı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı felaket tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İstanbul’da yaşayan ve tatil için otele giden Çorlu’da bir polyester fabrikasında genel müdür olan Mert Doğan (41), eşi yaşam koçu Duygu (40), kızları Mavi (7) ve Doğa Doğan (9) da yangında hayatını kaybetti.

Adanalı olan ailenin cenazeleri dün Bolu’dan Adana’ya getirildi. Doğan ailesinin cenazesi bugün Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında Duygu Doğan’ın babası Adnan ve annesi Öykü Aslan’ın, Mert Doğan’ın babası Uğurtan ve annesi Ersin Doğan’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namaz sonrası anne Ersin Doğan, önce evladının ardından da gelininin ve torunlarının tabutu başında gözyaşı döküp tabutlarını öptü.

Cenaze namazına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra kent protokolü katıldı.