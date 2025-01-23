Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, Bartın’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin’in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın’a getirildi. Bartın’ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi’ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur’an-ı Kerim okunarak dualar ediliyor.

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Cenaze törenine; Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın yanı sıra Şevval Şahin’in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katılıyor.