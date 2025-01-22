Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden gazeteci yazar Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora ve oğlu Yüce Ata için Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

76 kişinin hayatını kaybettiği Bolu’daki otel yangınında, bir dönem Orduspor Kulüp Başkanlığı da yapan gazeteci yazar Nedim Türkmen ile birlikte eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen (22) de yer alıyordu. Yangında hayatını kaybeden Türkmen ailesi için bugün ikindi namazında Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Volkan Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile yakınları ve sevenleri katıldı. Aile fertleri taziyeleri kabul etti.

Nedim Türkmen’in ablaları Fatma Korkmaz ile Hanife Arslan’ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Türkmen’in vefat eden eşi Ayşe Neva Türkmen’in annesi Meral Yılmazer ise üzüntüden sinir krizi geçirdi. İlahiyat Fakültesi camiinde sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Nedim Türkmen’in diğer kızı Pelin Türkmen’in (28) ise facianın yaşandığı gece Kartalkaya’da olmadığı öğrenildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkmen ailesi defnedilmek üzere Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’na götürüldü.

"Kaç tane can gitti, tek bizimkiler değil"

Cenazeye katılanlar arasında bulunan ve güçlükle ayakta duran Nedim Türkmen’in ablası Fatma Korkmaz, "Kaç tane can gitti, tek bizimkiler değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor sonuçta. Çok üzgünüz. Sözün bittiği yer gerçekten. Ben Ordu’da yaşıyordum bilmiyordum. Tesadüfen öğrendim. Ben en son ne zaman konuştuğumu bilmiyorum. Kardeşlerim konuşmuş Nedimle" diye konuştu.

Nedim Türkmen’in diğer ablası Hanife Arslan ise, "Hiçbir şey demiyorum. Bu olayın sorumlularını Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kendisiyle en son cuma Kartalkaya’ya gittiklerinde konuştum" dedi.

"Türkiye için çok üretken bir insandı"

Nedim Türkmen’in köylüsü Bahtiyar Pala ise, "Kendisi hem hemşehrim hem de meslektaşımdı. Türkiye için çok üretkendi, meslektaşım olarak mali ve hukuki açıdan çok bilgiliydi. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yazdığı yazılar ve kitaplarla toplumda kendisine yer edinmiş bir insandı. Bildiğim kadarıyla büyük kızı onlarla beraber tatile gitmedi. Biz bu olayı duyduktan sonra da buraya geldik. Herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

‘’Toplumda çok sevilen bir insandı’’

Türkmen’in yakın akrabası Muzaffer Türkmen, şokta olduklarını belirterek, "Şu kadarını söyleyeyim ‘ateş düştüğü yeri yakar’ derler ama biz tamamen yandık. Ülke için çok büyük bir kayıp. Yani anlatılabilecek hiçbir şey yok sözün bittiği yerdeyiz. Şu kalabalıktan da anlayacağınız üzere onun ne kadar naif ve topluma ne kadar faydalı bir insan olduğunu görebilirsiniz. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Kendisi benim hem akrabam hem de meslektaşımdı. Toplumda çok sevilen bir insandı hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.