Bolu’nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor.

Yangın, Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, akşamüzeri etkili olan sağanak yağışın beraberinde Aşağıkınık köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. Olay yerine sevk edilen, engebeli arazide alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler, bölgeye helikopter desteği istedi.

Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale devam ediyor.

Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, dik ve engebeli arazide sürüyor.