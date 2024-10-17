Bolu’da yağışlı havada kontrolden çıkarak demir direğe çarpan otomobilde bulunan baba-kız yaralandı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu önünde seyreden İlhan T. yönetimindeki 54 AFA 232 plakalı otomobil, yağışlı havadan dolaylı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil önce tümsekten atladı, ardından kayarak demir direğe çarptı. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan kızı Yasemin T. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir direğe çarparak bükülen otomobilde sıkışan İlhan T., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan İlhan T. ve yaralı kızı Yasemin T., ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlhan T.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza, anbean kameraya yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolden çıktığı ve kayarak demir direğe çarptığı görüldü.