Bolu’nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü, sonbahar güzelliği yaşıyor. Güzelliğinin yanı sıra Bolu tarihinin en büyük orman yangınında helikopterlerin sorti yaptığı göl, kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Türkiye’nin cennet şehirlerinden biri olan Bolu’da sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sonbaharın güzelliğini yansıttığı Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etrafı ağaçlarla çevrili olan göl, doğal güzelliklerinin yanı sıra kuraklıkla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 metre kıyılardan çekilen göl, Bolu tarihinin en büyük orman yangınında önemli rol oynamıştı. 3 gün süren yangında helikopter 775 ton su alarak 289 sorti yapmıştı.

“Yaklaşık 5 metre geriye çekildi”

Sünnet köyü halkından Mehmet Kılıç, “Sünnet Gölümüz yağmurlar yağmadığından dolayı yaklaşık 5 metre geriye çekildi. Bundan bir ay önce yangın çıkmıştı. Helikopterler bile o zaman su almakta zorlanmıştı. Burada mısır tarlaları vardı, önceden onları suluyorduk. Şu anda su bayağı çekildi” dedi.