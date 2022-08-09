Bolu’nun Yuva köyünde yaşanan zehirlenmelerle ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni vakaların bulunmadığı belirtilerek 26 kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiği ifade edildi.

Bolu’nun Yuva köyünde yaşanan zehirlenmelerle ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni vakaların bulunmadığı belirtilerek 26 kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı’nda yaşanan zehirlenmelerle ilgili Bolu Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 18’i servislerde, 8’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Su depolarında düzenli olarak klorlama işlemlerinin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır. Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir” denildi.

“Haberler gerçeği yansıtmıyor”

Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların konuyla ilgili takibinin hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Tedavileri devam eden hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.