TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.