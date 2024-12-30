Bolu’da yılbaşı öncesi alkollü içecek satışı yapılan ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Gıda Kontrol görevlileri, yılbaşı öncesi üretim ve toplu tüketim yerleri ile alkollü içecek satışı yapılan işletmeler, alkol servisi yapılan restoran ve otel mutfaklarında denetimler yaptı. Müdürlüğün konuya ilişkin açıklamasında, “Alkollü içecek satışı yapılan işletmeler ve servisi yapılan restoranlar ile otellerin mutfaklarına yönelik denetimlere hız verilmiştir. Özellikle bu dönemde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, şekerleme, pastacılık ürünleri, kanatlı eti gibi gıda sektörlerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimler hız kesmeden devam etmektedir. Vatandaşlarımızın son yıllardaki artan bilinçli gıda tüketimi ve güvenilir gıda konusundaki hassasiyetine binaen karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk halinde ‘Alo Gıda 174’ hattını arayıp şikayet oluşturmaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.