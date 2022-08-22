Bolu’da Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde yetiştirilen bin sazan balığı, Sakarya’nın Okçular Sulama Göleti’ne bırakıldı.

Bolu’da Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde yetiştirilen bin sazan balığı, Sakarya’nın Okçular Sulama Göleti’ne bırakıldı.

Bolu’da sazan üretimi gerçekleştirilen Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, tesiste incelemelerde bulundu. Tesiste yapılan incelemelerin ardından Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Okçular Sulama Göleti’ne bırakılması için bin sazan balığı gönderildi. Gönderilen pullu ve aynalı sazan balıkları çocukların da katılımıyla gölete salındı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat, "Tesisimizde yetiştirilen balıklarımız başkentimizin ardından Sakarya ilimiz sularında yaşamlarını sürdürecektir. İlimiz ve çevre illerimizin iç sularında sürdürülebilir canlı hayatının temini adına bakanlığımızın önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.