Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi ile Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant yolunda seyreden Fikret S. idaresindeki 35 APT 802 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada araçtaki sürücü Fikret S. ve Nida H. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı,