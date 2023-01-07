Evde bulunan yabancı uyruklu şahıslar E. E. ve E. M. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, eve yaptıkları operasyonda 61,27 gram tütünle karışık esrar, 1,44 gram plaka esrar, 1,18 gram metamfetamin, 11 adet captagon, 8 adet parça-kırık captagon ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bolu kent merkezinde bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.