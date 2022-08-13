Bolu’da, Gölköy Üretim İstasyonu’nda üretilen 761 bin yavru balık Ankara’da bulunan gölet ve barajlara salındı.

Bolu’da, Gölköy Üretim İstasyonu’nda üretilen 761 bin yavru balık Ankara’da bulunan gölet ve barajlara salındı.

Bolu’da, Gölköy Üretim Tesisi’nde üretilen yavru pullu sazan balıklarının 2022 yılı ilk hasadı gerçekleştirildi. Bolu ve çevre illerde bulunan göl ve barajlarda sürdürülebilir yaşamın devamlılığı, kaliteli alternatif protein kaynağı ve bunun yanında amatör ve sportif balıkçılık faaliyetlerinin devamlılığı açısından yapılan balıklandırma çalışmasında Ankara’da yer alan göl, gölet ve baraj göllerine 761 bin 200 yavru balık salındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, “Bugün bu çalışmaların meyvesi olan ilk hasadımızı Ankara’ya göndermiş bulunmakla birlikte Eylül ayına kadar toplamda 2,7 milyon adet yavru balık gönderimimiz planlanmaktadır. 2022 yılında Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 5 milyon yavru pullu sazan balığı için çalışmalarımız devam etmekte olup Eylül ayı sonuna kadar balıklandırma programımızı tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tür çeşitliliğini arttırarak devam ettirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır” denildi.