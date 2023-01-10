Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Ulusu Deresi’nde kirliliğe sebep olduğu tespit edilen 3 tesise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 790 bin lira idari para cezası kesildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Ulusu Deresi’nde kirliliğe sebep olduğu tespit edilen 3 tesise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 790 bin lira idari para cezası kesildi.

Gerede ilçesinde bulunan Ulusu Deresi’nde meydana gelen su kirliliği sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çevre denetimi gerçekleştirdi. Dereye atılan atık suların, çevre mevzuatında belirtilen standartlar üzerinde kirliliğe sahip olup olmadığının tespiti amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin gerekli analizleri yapıldı. Çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 tesise yönelik 790 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede’den geçen Ulusu Deresi’ndeki kirlilik nedeniyle ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Denetimlerimizde kirliliğe neden olduğu tespit edilen 3 tesise 790 bin lira idari para cezası uygulandı. İlgili işletmeler hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi.