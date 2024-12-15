Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan ve Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı etkili oluyor.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde gün boyunca aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Mudurnu ilçesi oldu. Mudurnu ilçesinin içinden geçen Nallıhan-Akyazı karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yol kenarlarında kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, yolun kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Özellikle yük taşıyan tırların kullandığı yolda kış lastiği olmayan araçlar güzergahta ilerlemekte zorlanıyor.