Bolu’da kontrol noktasında durdurulan bir TIR’ın kupasına saklanmış vaziyette 1 kilogram 536 gram kubar esrar ve 1 kilogram 492 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bolu’da kontrol noktasında durdurulan bir TIR’ın kupasına saklanmış vaziyette 1 kilogram 536 gram kubar esrar ve 1 kilogram 492 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptığı denetim esnasında şüpheli bir TIR durduruldu. TIR içerisinde yapılan detaylı aramalarda Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın kupa kısmında yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 536 gram kubar esrar ve 1 kilogram 492 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 3 kilogram 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü S.K. gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından S.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcılığa sevk edildi. S.K.’nin daha önceden de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan kaydının olduğu öğrenildi.