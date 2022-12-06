Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu vatandaşların kimliklerini kontrol eden ekipler, 1 saatte yaklaşık 100 kişiyi denetledi. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bolu’da TEM ekipleri kent merkezinde durdurdukları yabancı uyruklu vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Kimlikleri olmayan şahıslar gözaltına alındı.

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