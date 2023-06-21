Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde yeni açılan bir tavuk dönerci dükkanında akşamüzeri saatlerinde yemek yiyen vatandaşlar gece saatlerinde hastaneye başvurdu. Şu ana kadar 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye geldi. Hastaneye başvuran kişilerin rahatsızlıkları aynı olduğu tespit edildi. 11 kişi taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

“Bizden başka da zehirlenenler hastanede vardı”

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. Arkadaş gruplarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanına 5 arkadaş gittiklerini ifade eden ve hastaneden taburcu olan yabancı uyruklu bir vatandaş, “5 kişiydik, yemeğe gittik. 2 saat sonra karın ağrısıyla hastaneye geldik. Tavuk dürüm yedik. Cadde üzerinde yeni açılan dükkanda yedik. Bizden başka da zehirlenenler hastanede vardı” dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dönerci dükkanından incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.