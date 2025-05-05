Bolu’da 2 bin 710 araç ve sürücüye toplam 8 milyon 771 bin 671 lira idari para cezası uygulandı, 154 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde bin 582 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 921 araç ve sürücü kontrol edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 581 araç ve sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca, 221 aracın periyodik muayenesinin yaptırılmadığı, 108 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 75 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araç da trafikte yakalandı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 710 araç ve sürücüye toplam 8 milyon 771 bin 681 lira idari para cezası kesilirken, 154 araç ise trafikten men edildi.