Bolu’da 8-9 Temmuz tarihlerinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle birçok noktada su taşkınları sebebiyle tarım arazileri ve evler zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması başlattı.

Bolu’da 8-9 Temmuz tarihlerinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle Büyüksu Deresi taştı. Taşan derenin geçtiği birçok köyde tarım arazileri ve evler zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri selden etkilenen köylerde zarar tespit çalışması başlattı.

“Devlet millet el ele zorlukları aşacağız”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Sayın Valimiz Erkan Kılıç’ın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısında öngörülen yağışlara dair bir takım uyarı ve önlemler çalışmaları bulunurken, yağışlar sonrası yine valiliğimizin koordinesinde ivedilikle tarımsal zararlara dair zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Valiliğimizin koordinatörlüğünde kurumlarımızın ortak çalışması ile oluşturulan ekipler zarar tespit çalışmalarını ivedilikle tamamlayacaktır. Zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi aşamasında devletimizin imkanları ile vatandaşlarımızın yaraları sarılacaktır. Üreten Bolu’muzun mağdur olan üreticilerine geçmiş olsun, devlet millet el ele zorlukları aşacağız" dedi.