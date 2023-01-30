Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu’da aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Yaklaşık 2 gün önce Bolu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezinde de beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı İzzet Baysal Caddesi’nde, kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, şehir merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

“Geç bile kaldı”

Son 1 aydır şehir merkezine kar yağmasını beklediğini söyleyen Ogün Ceylan, “Son 1 aydan beri karın yağmasını bekliyorduk. Sonunda merkeze de yağdı. Kar yağması güzel, geç bile kaldı. Geçen ay bekliyorduk çünkü geçen sene bu zamanlarda bayağı bir kar vardı. Bu sene biraz geç geldi ama gelmesi de iyi oldu” dedi.