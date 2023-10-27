Bolu’da küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın yanındaki samanlıkta yangın çıktı. Samanların alev alev yandığı yangında itfaiye ekipleri, alevlerin etrafa sıçramasını engelledi.

Yangın, Tokadi Hayrettin Türbesi’nin yolu üzerinde bir samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın yanı başında bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ağıl içerisinde bulunan koyunlar, vatandaşlar tarafından çıkarılarak güvenli alana götürüldü. İtfaiye ekipleri alevlerin etrafa sıçramasını engelleyerek, yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.