Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda kontrol ekipleri, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda kontrol ekipleri tarladan imalata, imalattan satışa, satıştan sofraya gıda ürünlerinin üretiminin her aşamasında kontrol ve izleme faaliyetleri çerçevesinde Ramazan ayında denetimlere ara verilmeden devam ediliyor. Şehir genelinde Ramazan ayı nedeniyle, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Kasap, market, pastane ve unlu mamuller üretimi ve satışı yapan iş yerleri tek tek kontrol edildi. Asgari teknik ve hijyenik koşullar, personel hijyenine ait gereklilikler, etiketleme yönetmeliği çerçevesinde etiket bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu, ürünlerin saklama ve servis koşullarının kontrolleri yapılarak çok geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.