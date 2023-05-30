Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlıklı Gıda ile Büyüyorum Projesi" iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programı tamamlandı. Projeye 824 öğrenci katıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazandırılması amacıyla iş birliği yaparak "Sağlıklı Gıda ile Büyüyorum Projesi"ni başlatmıştı. Proje çerçevesinde öğrencilere sağlıklı beslenme, doğru gıda seçimi, meyve ve sebze tüketimi konularında bilinçlendirme ve eğitim verildi. Projenin başlangıcında belirlenen 15 ilkokul ve ortaokulda, toplamda 450 öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmişti. Ancak projenin duyurulması ve velilerin ilgisiyle birlikte beklenenden daha fazla öğrenci katılım sağladı. 824 öğrenci projenin eğitimlerine aktif olarak katıldı ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirildi.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, uzman diyetisyenler ve tarım uzmanları tarafından dersler verildi. Öğrencilere doğru beslenmenin önemi, vitamin ve mineral değeri yüksek gıdaların tüketimi, fast food ve abur cubur alışkanlıklarının zararları gibi konular aktarıldı.