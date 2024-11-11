Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, kavşaklar ve refüjlerde mevsimine uygun yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında çim serme ve park onarım çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan Lütfü Güneç parkında çim serme, kırılan oyun gruplarının yenilenmesi ve eskiyen yürüyüş yollarının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirdi. Kadın personelin güzelleştirdiği alanlar beğeni topladı.