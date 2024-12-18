Bolu’da yürütülen ’Mutlu Çarşamba’ projesiyle okullarda eğitim gören özel bireyler yeteneklerini sergiledi. Projeyle özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen ’Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında Bolu Özel Eğitim Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik yapıldı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Gazipaşa ve Köroğlu İlkokulu’nda öğretim gören özel öğrencilerle birbirinden farklı branşlarda, eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek proje kapsamında özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yapan Sefa Çeliksoy, projeyle özel öğrencilere spor salonlarında farklı branşlarda eğitimler vererek, profesyonel seviyede sporcu olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Profesyonel seviyede sporcu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz"

Özel öğrencilerin aldıkları eğitimlerle ilerleyen zamanlarda profesyonel seviyede sporcu olmalarını hedeflediklerini ifade eden Sefa Çeliksoy, "Geçtiğimiz yılın ilk döneminde 20 kişiyle başladığımız bu proje, şu anda 120 kişiye ulaşmış durumda. Buradaki amacımız, çocuklarımızın ev ve okul arasında sıkışan rutin hayatını bir nebze olsun kırarak, onları spor salonlarımıza davet etmek. Salonlarımızda farklı branşlarda eğitimler veriyoruz. Bu sayede çocuklarımızın ileride profesyonel seviyede sporcu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Monoton hayatlarını biraz olsun renklendirmek istiyoruz"

Öğrencilerin monoton hayatlarını etkinlikler yaparak renklendirmek istediklerini beliren Çeliksoy, "Bolu’daki tüm öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Gündüz okul saatlerinde salonlarımıza herkesi davet ediyoruz. Salonlarımızın hepsi boş durumda. Hem bu salonları değerlendirmek hem de öğrencilerimizin monoton hayatlarını biraz olsun renklendirmek istiyoruz. Ayrıca ailelere de destek oluyoruz. Onlar da bir nebze rahatlama fırsatı buluyor. Çocuklar burada öğrendikleri egzersizleri evde uygularken aileleri de onlara katkı sağlıyor. Biz aynı ayrıca aile eğitimi de veriyoruz. Aileler, burada çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oluyor. Böylece çocuklarına daha fazla katkı sağlayabiliyorlar. Bu eğitimleri spor salonlarımızda gerçekleştiriyoruz ve hem çocuklar hem de aileler için faydalı bir ortam sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.