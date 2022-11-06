TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2’si ağır 32 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri otobüsten çıkarılarak morga kaldırıldı.

TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2’si ağır 32 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri otobüsten çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Doğan K. idaresindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç’a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak (46), Ayşe Özdemir (69) ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcunun hayatını kaybettiği, 2’si ağır 32 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 yolcunun cansız bedenleri ise incelemelerin ardından otobüsten çıkarılarak morga kaldırıldı. Otobüsün Kayseri’den İstanbul’a seyir halinde olduğu öğrenildi.

"27 kişinin tedavisine devam ediliyor"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti; ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Trafik kapatıldı

Öte yandan, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması için otoyolun İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik, otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.