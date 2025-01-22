Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire, Mardin’in Artuklu ilçesinde defnedildi.

Dün Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden 24 yaşındaki hemşire Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi, Mardin’in Artuklu ilçesi Toruntepe Mahallesi’ne ilçesine getirildi. Ermanoğlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dilara’nın Hasan Ermanoğlu, başka bir otelde çalıştığını, kızının yanan otelde hemşire olarak çalıştığını söyledi.

Saat 03.30 civarında yangın çıktığını belirten Ermanoğlu, “Saat 04.00’de haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediyorlardı ama yapılacak bir şey yoktu. 12’inci kattaydı. Hatırladığım kadarıyla 12’inci kat olması lazım. Bir gün önce arkadaşıyla yanıma geldi. 35-40 gün olmuştu orada çalışıyordu. Daha önce bu taraftaydı, sonra buraya geçti. Çatı katında yer verilmişti. Oranın sağlık kuruluşu oradaki otellere bakıyordu. Kızım benim için oraya geldi. KPPS’ye bu sen girmişti. Ataması olmadı” dedi.