Yangın, saat 17.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Sarımustan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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