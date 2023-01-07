Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılı ORKÖY projeleriyle 17 aileye traktör, 30 aileye tomruk çekme vinci (tambur) için kredi desteği verdi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılı ORKÖY projeleriyle 17 aileye traktör, 30 aileye tomruk çekme vinci (tambur) için kredi desteği verdi.

Bolu’da 11 orman köyünde 17 aileye verilen traktör temini için 4 milyon Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 820 bin Türk Lirası hibe olarak verildi. Aynı şekilde 14 orman köyünde 30 aileye verilen tomruk çekme vinci (tambur) temini için 2 milyon 400 bin Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 500 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiği bildirildi.

Bolu ilinde toplamda 25 orman köyünde 47 aileye verilen 6 milyon 400 bin Türk Lirası kredi desteğinin 1 milyon 320 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk vatandaşların bu kredileri, traktör için 7 yıl vade, tambur için 5 yıl vade ile geri ödeyeceklerini belirtti.

Üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalmasından dolayı, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk yıl boyunca üretim işi yapacak profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) üzerinden üretim makinesi ve ekipmanları alımı için 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti.