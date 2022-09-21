Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, okul servis şoförlerine ve rehber personele okul servislerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, okul servis şoförlerine ve rehber personele okul servislerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu’da, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul servis şoförleri ve rehber personele trafik güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamı ve trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde trafik güvenliğinin artırılarak öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla okul servis araçları şoförleri ile rehber personeline bilgilendirme eğitimi verildi. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Koyuncu, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Atilla Erdem, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Motorize ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul servis araçları şoförleri ve rehber personeller katıldı.

Eğitimde, güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması, okul servis aracı kazalarının yaşanmaması amacıyla okul servis taşımacılığında servis araçları yönetmeliği, okul servis araçlarında aranacak şartlar ve güvenli sürüş, trafik kazalarından kaynaklı meydana gelen can kayıplarını en aza indirgemek ve bu konuda kamuoyunda gerekli farkındalığı oluşturmak, tüm yol kullanıcılarının karayolu trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi vurgulandı. Eğitimde, okul servislerinde aranacak şartlar, taşımacının şartları ve yükümlülüklerinin yanı sıra okul servis araçlarının çalıştırılması, taşıma işlerinde çalışanların şartları ile görev ve sorumlulukları, hazırlanan sunum eşliğinde örnekler ile ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretlerinin anlamları, seyir halinde cep telefonu kullanımının kesinlikle yasak olduğu, durma, duraklama ve yolcu indirme bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçlarında taşıma yönetmenliğinden de bahsedildi.