Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde mevsimin ilk kar yağışı doğaseverler tarafından görüntülendi.

Bolu’da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk kar yağışını alan Bolu’da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.