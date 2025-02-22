Bolu’da destekleme ve yetiştirme kursları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarına 2 gün ara verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri ilimiz genelinde; Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.