Bolu’da etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde oluşan kartpostallık görüntüler dron ile görüntülendi.

Bolu’da etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde oluşan kartpostallık görüntüler dron ile görüntülendi.

Bolu’da yaklaşık 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 20 santimetrenin üzerine çıktı. Şehrin yüksek kesimlerde bulunan köknar, kayın ve çam ağaçları adeta beyaz örtüyle kaplandı. Doğası ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nın 2 kilometre ilerisinde bulunan bir mevkiden dron ile görüntülenen kar manzarası görenleri mest etti. Tabiatın kalbi Bolu, kış mevsiminde hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor.