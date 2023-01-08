Mudurnu ilçesinde gün boyu sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis akşam saatlerinde etkisini kaybederken, gün batımıyla oluşan manzara görsel şölene sahne oldu. Bulutları kızıl renge boyayan güneşin dağların arkasından batışı, fotoğraf tutkunlarına kartpostallık kareler sundu. Muhteşem manzara görenleri adeta mest etti.

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