Bolu’nun Mudurnu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Karamurat köyüne yönlenen 23 Güney Koreli turisti taşıyan yolcu otobüsü mahsur kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından turistler bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle Karamurat köyüne yönlenen 23 Güney Koreli turisti taşıyan yolcu otobüsü mahsur kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından turistler bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Beypazarı yönüne giden 23 Güney Koreli turisti taşıyan yolcu otobüsü navigasyonun yönlendirmesiyle köy yoluna giriş yaptı. Yanlış yönlendirilen yolcu otobüsü kar nedeniyle Karamurat köyü mevkiinde mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan 23 Güney Koreli turist ile 2 tur otobüsü çalışanı, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Tur otobüsü çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından İl Özel İdaresinden istenen iş makinesinin yardımıyla 3 saati bulan çalışma sonrasında otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı. Taşkesti Jandarma Karakolunda turistleri misafir eden jandarma ekipleri ikramın ardından mahsur kalan vatandaşları yolcu etti.