Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Araçların ve evlerin üzeri beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Araçların ve evlerin üzeri beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu’da, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olarak yağması bekleniyor. Öte yandan, dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.