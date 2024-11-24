Bolu’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde kar sevinci yaşayan çocuklar parklarda doyasıya eğlendi.

Bolu dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyu devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde birçok noktada kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının sevincini yaşayan çocuklar aileleri ile karda oynamanın tadını çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezi kartpostallık manzaralara sahne oldu. Kar yağışının Bolu’da pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.