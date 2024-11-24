Bolu'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Anadolu Otoyolu sorumluluk sahasında zaman zaman trafik aksamaları yaşanıyor. Yoğun kar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul yolunda ulaşım durdu. Bolu Valiliği koordinesinde AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlar tarafından yakıt, kumanya, su ve battineye dağıtımı yapıldı.BOLU (İGFA)- Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde tünel çıkışından itibaren trafiğin durduğu ve yaklaşık bir saattir hareket etmediği bildiriliyor.

Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler ise yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Bolu Valiliği, yaşanan yoğun kar yağışı neticesinde Cankurtaran mevkiinde kış lastiği olmayan taşıtlardan kaynaklı trafikte meydana gelen kısa süreli aksamalar sebebiyle yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara Valilik koordinesinde AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlar tarafından yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, AFAD ve Kızılay ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması ve yolların açık tutulması için fedekar şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini kaydetti. Açıklamada, meteorolojik verilere de dikkati çekildi. Olumsuz hava koşullarının 24 Kasım Pazar gecesi saatlerine kadar sürmesi beklendiğinden vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yolda olan sürücülerin de can güvenliğini teminen trafik kurallarına uymaları beklerken, sabır ve anlayışları için kendilerine teşekkür etti.