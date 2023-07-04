Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin tarlalarından getirdiği toprak numunelerini inceleyerek, toprağın nasıl verimli olması gerektiği yönünde üreticilere bilgi vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan ücretsiz toprak analiziyle tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor. Laboratuvar ortamında incelenen toprak ve su analizleriyle, üreticilerin toprağı verimli kullanması yönünde bilgilendirmeler yapılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Hizmet binamızın geçici süreyle taşınması ve taşınılan bina içerisinde laboratuvar kurulmasına uygun alan ve altyapı bulunmaması sebebiyle bir süredir ara verilen toprak ve su analiz faaliyetleri devam edecektir. Bu süreç içerisinde üreticilerimizin mağduriyetine mahal verilmeyerek; numuneler yine İl Özel İdaremizin destekleri ile belirlenen ücret doğrultusunda İl Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza bağlı Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsüne ulaştırılacak ve gelen analiz sonuçlarına göre konu uzmanı mühendis arkadaşlarımız tarafından analiz ve tavsiye raporları hazırlanarak üreticilerimize sunulacaktır. Bu süreç içerisinde üreticilerimiz herhangi bir ekstra işlem gerçekleştirmeyecek olup; üreticilerimiz her zaman olduğu gibi numunelerini Müdürlüğümüze ulaştıracaktır. Üreticilerimizi analizlerini yaptırarak toprağını ve cebini korumaya davet ediyorum. Üreten Bolu’muzun değerli üreticilerine duyurulur" dedi.