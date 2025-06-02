Bolu’da hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö. idaresindeki 81 EM 142 plakalı kamyonet ile Yaşar I. yönetimindeki 07 LCC 33 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Hasan Ö. ile yanındaki 1 kişi araç içinde sıkıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 1 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonettekiler sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.