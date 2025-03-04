Bolu’da son bir haftada gerçekleştirilen 14 kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirilirken, 13 şüpheli yakalandı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 bin dolu makaron, 100 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 tütün muhteviyatlı makine, 50 elektronik sigara, 31 bin 800 boş makaron, 105 kaçak ürün, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 129 paket cinsel içerikli ürün, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 13 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.