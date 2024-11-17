Bolu’da, orman kaçakçılığı denetimlerinde kaçak odunlarla yakalanan 3 araca adli, 2 araca ise idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da orman kaçaklığıyla mücadele kapsamında 282 mobil denetim noktasında farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde, 340 araç durdurularak kaçak orman emvali taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 3 araca adli işlem, 2 araca ise idari yaptırım uygulandı. Tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin tüm bilgi, bulgu ve deliller Cumhuriyet Savcılığı’a teslim edilerek sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma işlemleri başlatıldı.