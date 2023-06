Bolu Valilik Meydanı, Jandarma’nın 184’üncü kuruluş haftası etkinlikleriyle renklendi. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Jandarma ekipmanları sergisi, özellikle küçük çocukların merakını ve ilgisini çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümü Bolu’da coşkuyla kutlandı. Bolu Valilik Meydanı, Jandarma teşkilatının kuruluşunun anısına düzenlenen sergilerde, jandarma ekipmanları boy gösterdi. Jandarma ekipmanlarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Sergide, Jandarma’nın modern teknolojiye dayalı güvenlik ekipmanları sergilenirken, aynı zamanda kullanılan askeri teçhizatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle küçük çocuklar, askerlerin kullandığı silah ve teçhizatları merakla inceledi ve askerlere yönelik büyük bir ilgi gösterdi. Jandarma teşkilatının tarihçesini anlatan bilgilendirme panoları da sergilenen ekipmanların yanında yer aldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, MHP İl Başkanı İlhan Durak ve diğer yetkililer de etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlara eşlik etti. Jandarma’nın görevleri, çalışma prensipleri ve ülkenin güvenliği için yaptığı önemli faaliyetler hakkında vatandaşlara ve protokole bilgiler verildi.

“Çok önemli görevler ifa ediyorlar”

Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Jandarma çok tarihi eski bir kuruluşumuz. Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizde kendileri ile gerçekten gurur duyuyoruz. Bolu ilimizde de hem Jandarmamız hem Emniyetimiz çok güzel çalışmaları var. Başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin teröristlerden arınması noktasında çok önemli görevler ifa ediyorlar. Bu görevler sırasında şehitlerimiz oluyor, Gazilerimiz oluyor. Buradan da vatan mücadelesi için şehit olanlara Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

“Jandarma her zaman vatanının milletinin yanında”

Jandarmanın her daim vatanın ve milletin yanında olduğuna değinen Vali Kılıç, “Gerçekten bu vatan için Jandarmamız sürekli sahada görevini icra ediyor. Bunu her noktada görüyoruz. Vatandaşımızın huzur ve güvenliği noktasında Bolu’daki ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de daha daha güzel çalışmalar yapacaklardır. Bolumuz için ülkemiz için fedakârca çalışmalarını sürdüren Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 184. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Jandarmamız kimi zaman muhtaç vatandaşımızın yanında kimi zaman da depremde ve ülke güvenliğimiz için her zaman vatanının milletinin yanında” diye konuştu.

Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi’nin standını gezen Bolu Valisi Erkan Kılıç, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde tartışmalara neden olan ‘Asker sahaya neden inmedi?’ sorularını muhatabına sordu. Kılıç, JAK timi komutanından o gün yaşananları anlatmasını istedi. JAK Komutanı deprem haberini alır almaz hazırlandıklarını ve alana direkt olarak intikal ettiklerinin altını çizdi.